بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة في انقلاب سيارة «سوزوكي» على طريق مصر الفيوم الصحراوي أمام منطقة المقابر، حيث فقد قائد السيارة القدرة على التحكم فيها، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أسفر عن انقلابها في المنطقة الجبلية المتاخمة للطريق، وتسببت في إصابة 6 أشخاص كانوا يستقلونها، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، ليصبح ذلك الحادث هو الثالث الذي شهدته محافظة الفيوم في يوم واحد فقط.

السرعة الزائدة وراء انقلاب سيارة بالفيوم

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بالفيوم، حول تلقيهم استغاثة لنقل ستة مصابين تعرضوا لحادث انقلاب سيارة «سوزوكي» على طريق مصر – الفيوم، أمام المقابر قبل البوابات الهيكلية، خلال سفرهم من محافظة الفيوم إلى القاهرة.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

وتسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب «علي السيد محمد، 41 عامًا، وزوجته شيماء علي محمد، 38 عامًا، وشقيقة زوجته عزة علي محمد، 35 عامًا، وأبنائهم عبدالله علي سيد، 14 عامًا، وعبدالرحمن علي سيد، 10 أعوام، ومروان علي السيد، 7 أعوام، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

إزالة آثار حادث انقلاب سيارة وتيسير الحركة المرورية

وعلى الفور انتقل ضباط الحماية المدنية والمرور إلى مكان الحادث، وجرى إزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام المسافرين، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.