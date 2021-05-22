عاجل.. حجز صاحبة الفيديوهات المخلة على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة، حجز السيدة التي ظهرت في فيديوهات مخلة بمنطقة الشيخ زايد، على ذمة التحقيق، وتحفظت على المقاطع المصورة وأرسلتها إلى خبراء الإذاعة والتلفيزيون لفحصها، للتأكد من صحة تلك الفيديوهات.

ابتزاز رجل أعمال

وخلال جلسة تحقيق استمعت فيها النيابة العامة لأقوال موظفة في ناد شهير بالجيزة عن أسباب ظهورها في فيديو مخل مع شاب، قالت إن تلك الفيديوهات قديمة ويقف ورائها عصابة ترغب في ابتزاز زوجها السابق، وأن هذه الفيديوهات جرى تصويرها وقت أن كانت على ذمة "رجل أعمال" تزوجته، وبررت أسباب تصوير تلك الفيديوهات بأنها تم تصويرها خلسة عن طريق كاميرا أرسلها 3 أشخاص كانوا على خصومة بزوجها السابق، وبعدها بدأوا في ابتزازه بمبالغ مالية كبيرة.

كاميرا سرية في غرفة النوم

وأضافت صاحبة الفيديو، أن المتهمين خدعوها وقت أن كانت متزوجة برجل الأعمال، وأعطوها حقيبة ووضعتها في غرفة النوم، وبعد ذلك اكتشفت أن داخلها كاميرا استخدمها المتهمون في تصويرها وزوجها خلال العلاقة الحميمية، ثم استخدموا تلك الصور والفيديوهات في ابتزاز زوجها، وحتى الآن لم تتأكد النيابة العامة من صحة تلك الرواية ولا تزال التحقيقات مستمرة.

موظفة بنادي شهير

وأفادت تحقيقات النيابة، بأن السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو، موظفة في ناد اجتماعي شهير في الجيزة، وأنها كانت في وضع مخل للآداب العامة في الفيديو.

وقررت النيابة العامة التحفظ على الفيديو بعد تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لمواجهة المتهمين بما يحتويه من مشاهد خارجة عن الآداب وقيم المجتمع.