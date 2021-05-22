العراق يشيد بالدور المصري في وقف إطلاق النار بفلسطين

أشاد العراق، اليوم السبت، بالدور المصري في وقف إطلاق النار بفلسطين، والتوصل لهدنة.

وقال المتحدّث باسمِ وزارة الخارجيّة العراقي، أحمد الصَحّاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين أجرى اتصالاً بنظيره المصري سامح شكري، وأشاد بجهود جمهورية مصر العربيّة في التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار بفلسطين".

وأضاف أن "الجانبين بحثا خلال اتصالهما العلاقات الثنائية وتعزيز العمل ضمن آليةِ التنسيق الثلاثي بين العراق ومصر والأُردُن"، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.