إشادة دولية بدور مصر الريادي في وقف إطلاق النار .. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميون حسام حداد وهدير أبو زيد ودينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إشادة دولية بدور مصر الريادي في وقف إطلاق النار».

إشادة بدور مصر

أشاد العديد من الدول العربية والغربية بدور مصر الريادي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة بعد 11 يوما من العدوان، وتصدر تلك الدول بريطانيا التي رحبت بقرار وقف إطلاق النار مؤكدة ضرورة العودة إلى الحوار والمفاوضات حول السلام فهو السبيل الوحيد لكسر حلقة العنف.

بريطانيا وفرنسا تثمنان الموقف المصري

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدما، وفي فرنسا رحبت السلطات باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل بقيادة مصر، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن وقف إطلاق النار يبرز ضرورة التوصل لحل سياسي للقضية الفلسطينية وإن بلاده عازمة على لعب دور في هذا الشأن.

ألمانيا وروسيا ترحبان بدور مصر

كما رحبت السلطات الألمانية باتفاق وقف إطلاق النار بقيادة مصر، وقال وزير خارجية ألمانية إن وقف النار في غزة جيد لكن لا بد من بحث أسباب الصراع وحلها واعتبرت روسيا أن الهدنة بين إسرائيل وفلسطين خطوة مهمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنه يجب مواصلة العمل الجماعي لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات.

وأعلنت الخارجية اليونانية ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بقيادة مصر، وقالت: «نأمل أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، وأشاد الاتحاد الأوروبي بدور مصر لتسهيل الوصول إلى الاتفاق».