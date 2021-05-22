«قلبيهما معلقان بالمساجد»..وفاة شاب ووالده بكورونا في 4 أيام بالمنوفية

شهدت قرية كفر عشما، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وفاة شاب يدعى أحمد صلاح صيرة ووالده، متأثران بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، حيث توفى الأب بعد الابن بأربعة أيام فقط، بعد تدهور حالتهما الصحية، وكأن القدر أراد أن يجمعهما معًا.

حزن في كفر عشما بالمنوفية بعد وفاة أب وابنه بفيروس كورونا

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية كفر عشما بمركز الشهداء، عقب الإعلان عن وفاة والد الشاب بعد ابنه، بعدما حُجز في العزل الصحي، وكان الوالد لا يعلم شيئًا عن وفاة نجله، حيث خافت أسرته إبلاغه بالوفاة لا يتأثر نفسيًا، خاصة أنه كان دائم التعلق به، وتربطهما علاقة صداقة بخلاف الأبوة.

الأب لم يكن يعلم بوفاة ابنه

وقال رضا بدر، أحد أبناء القرية، لـ«الوطن»، إن الشاب ووالده كان قلبيهما معلقين بالمساجد، ودائمي التردد على المسجد للصلاة، وكان الشاب حافظًا لكتاب الله، مؤكدًا أن والده لم يكن يعلم بوفاة ابنه حتى توفاه الله بالأمس.

وذكر أن الأم أصيبت أيضًا بفيروس كورونا المستجد، وتخضع للعزل، ومتابعة الأطباء.

القرية تنعي وفاة شاب ووالده في أربعة أيام

ونعى عدد كبير من أبناء قرية كفر عشما على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة الشاب ووالده، مؤكدين أنه كان حافظًا لكتاب الله، وأن والده كان محبًا لعمل الخير، وطالب أهالي القرية بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرتهما الصبر والسلون على فراقهما.

مطالب بتلقي لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية

عل صعيد متصل، تشهد محافظة المنوفية استقرارًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية، وطالب الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وسرعة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا على موقع وزارة الصحة علي الإنترنت.