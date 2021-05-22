التضامن تطلق «جائزة التنوير» لأفضل 3 أعمال برمضان تناولت قضايا مجتمعية

التضامن تطلق «جائزة التنوير» لأفضل 3 أعمال في رمضان تناولت قضايا مجتمعية

وجّهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بإطلاق مسابقة «جائزة التنوير والوعي» لاختيار أفضل 3 أعمال درامية في رمضان 2021، تناولت قضايا الأسرة والمجتمع، وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع الحضاري المصري.

تشكيل لجنة فنية من المتخصصين والنقاد

وشكّل برنامج «وعي» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لجنة فنية من المتخصصين والنقاد وخبراء منظمة الأمم المتحدة للأطفال «يونيسيف» في مجال الدراما لاختيار أسماء المسلسلات كمرحلة أولى، وضمّت اللجنة السينارست الكبير عاطف بشاي، والمخرج المخضرم محمد فاضل، والدكتورة سناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والنقاد ماجدة موريس ومجدي الطيب والكاتبة الصحفية فاطمة شعراوي، كما ضمّت اللجنة أعضاء من منظمة يونيسيف، صلاح حنفي وألفة طنطاوي.

واتفقت لجنة التقييم على المعايير التى سيتم الاحتكام إليها في اختيار الأعمال الفائزة، كما اتفق أعضاء اللجنة على تخصيص الجائزة الأولى لأفضل مسلسل نجح في تناول قضايا الأسرة المصرية برسائل صحيحة بعيدة عن التلقين، وبلغة راقية وقالب فني ويشترط في هذا العمل مخاطبة الشريحة الأكبر من المجتمع المصري بما يعزز الدور التربوي الإيجابي للأسرة والمدرسة والمجتمع.

الجائزة الثانية ستمنح لأفضل مسلسل نجح في تناول مشكلات الفكر

وأكدت وزارة التضامن، أنّ الجائزة الثانية ستمنح لأفضل مسلسل نجح في تناول مشكلات الفكر والسلوك الاجتماعي المتعصب وتأثيره المدمر للمجتمع، وقدمها في إطار درامي واقعي يعزز قيم المواطنة واحترام التنوع، في حين ستمنح الجائزة الثالثة لأفضل مسلسل ركز على التحديات التى يواجهها ذوي الإعاقة، بطريقة درامية مشوقة وجذابة لدعم دمجهم في المجتمع.

وقالت منسقة اللجنة الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بالوزارة، إنّ اللجنة تشترط في الأعمال الدرامية أن تكون تناولت القضايا المجتمعية في إطار درامي وفني متميز، كالمشكلات الزوجية وتأثيرها السلبي على الأطفال وتقديم شخصيات لآباء وأمهات لديهم دور إيجابي في حماية أطفالهم، والتحديات التي يواجهها الأطفال ذوي الإعاقة مع تقديم معالجة لدمجهم بالمجتمع، إضافة إلى تقديم نماذج الفكر والسلوك الاجتماعي المتعصب ومدى تأثيره على المجتمع وسبل معالجته في إطار درامي، يعزز قيم المواطنة واحترام التنوع، كما يجب تطوير العمل في نسيج درامي بعيد عن الشكل التلقيني أو الدعائي.

يذكر أنّ برنامج وعي يركز على 12 قضية تهم المجتمع منها التربية الأسرية الإيجابية، المواطنة، دمج ذوي الإعاقة، النظافة الشخصية، التغذية السليمة، الوقاية من المخدرات، مناهضة ختان الإناث، وزواج الأطفال وغيرها، حيث يعمل البرنامج على توعية الأسر من خلال عدة استراتيجيات، كالاتصال الجماهيري المباشر وخدمات الحماية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي.