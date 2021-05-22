عاجل.. «التنمية المحلية» تحدد شروط الدخول للشواطئ بعد فتحها

بعد فترة غلق للشواطئ دامت أكثر من عام، بدأت مختلف المحافظات، اليوم، إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ أمام المواطنين، وذلك وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث استعدت المحافظات الساحلية من الإسكندرية ومرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء وغيرهم لفتح الشواطئ أمام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة المواطنين وتفادي عدم العودة لغلق الشواطئ مرة أخرى.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، إن غرفة عمليات الوزارة تتابع مع المحافظات تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء ومنها فتح الشواطئ اليوم للجمهور بضوابط حرصا على حياتهم وكل محافظة تقوم بتنفيذ الضوابط بحذافيرها وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ إجراءات قانونية على الشواطئ المخالفة في حالة عدم اتباع الإجراءات الوقائية والمحافظات تقوم بالمتابعة والتنفيذ وعلى المواطنين دور كبير في الوقاية من خطر كورونا باتباع الإجراءات والإرشادات التي تم إقرارها بالمحافظات حتى لا يضار أحد.

ورصدت «الوطن» الضوابط المتبعة لدخول الشواطئ في ظل إجراءات الوقاية من كورونا كالآتي:

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات بين الأشخاص والشماسي بكل شاطئ وعدم السماح بأي تجمعات أو زحام.

- التشديد على استخدام أدوات أحادية الاستخدام في الكافيهات والمقاهي التي تقدم مشروبات وماكولات.

- العمل على التعقيم والتطهير المستمر للممرات والبوابات وغرف خلع الملابس ودورات المياه.

- الحرص على ارتداء الكمامات لا سيما بين العاملين بالشاطئ.

- توفير جهاز لقياس درجات الحرارة بكل شاطئ.

- توفير أسطوانات أكسجين بالوحدات الطبية بكل شاطئ، علاوة على توافر مواد الإسعافات اللازمة.

- تعهد مستأجري الشواطئ بكل الإجراءات واتخاذ إجراء في حالة المخالفة من غرامة وغلق الشاطئ أو إلغاء التعاقد.

- التشديد على انتشار فرق المتابعة والتفتيش بالشواطئ لمتابعة كل الضوابط وسلامة رواد الشاطئ.