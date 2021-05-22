مصر الأولى في الوجهات المفضلة للسعوديين بـ19 رحلة منذ رفع الحظر

صرح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن القاهرة تصدرت الوجهات المفضلة للسعوديين بعد رفع تعليق السفر لجمهورية مصر العربية الذي استمر لأكثر من عام وأربعة أشهر في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما جاءت دبي في المرتبة الثانية، حيث شهد اليوم الأول لرفع تعليق السفر انطلاق 385 رحلة من 9 مطارات دولية بالمملكة وفق ضوابط واشتراطات وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني، وتم خلال الثلاث أيام الأولى من رفع القيود تسجيل 28 رحلة جوية توجهت إلى مدينتين عربيتين هما القاهرة ودبي.

وأوضح حنفي أن القاهرة استقبلت 19 رحلة جوية مباشرة بعد رفع القيود بواقع 7 رحلات من الرياض و10 رحلات من جدة ورحلتين من المدينة المنورة عبر الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وطيران النيل.

وقررت السعودية الأسبوع الماضي رفع حظر السفر أمام المواطنين السعوديين لجميع دول العالم باستثناء 13 دولة ليست من بينهم مصر، لكن حتى الآن لم يتم فتح الباب أمام استقبال المصريين عبر الرحلات القادمة مباشرة من مصر باستثناء بعض الفئات.

ووضعت السعودية رغم رفع حظر السفر عن السعوديين شروطا عدة في إطار الوقابة من فيروس كورونا، حيث لا يمكن للمسافر مغادرة المملكة دون الالتزام بتلك الشروط وأبرزها تلقي لقاح كورونا.

وفيما يخص المواطنين السعوديين الذين تعافوا من COVID-19 يجب أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر على إصابتهم مع تطابق حالة الإصابة والوضع الصحي لما هو موجود بتطبيق توكلنا، وغيرها من الشروط.