حظك اليوم الأحد 23-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى أنواع وهي هوائية وترابية ومائية ونارية، وفي إطار الخدمات اليومية والمستمرة التي تقدم «الوطن» نستعرض خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ما يجعلك اليوم مشوشا ويفيدك أن تنتبه لحقوقك وتجتمع بمن تثق بهم لمناقشة أمور دقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة مي نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك اليوم شعورا بالطاقة ويمكنك أن تنجز سريعا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تجد من يمدك بالحماس وتتعامل بإخلاص وتهتم بمن حولك وتبدو مشرقا ومؤثرا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم منتعشا ونشيطا وتتألق مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب ويعدك ذلك بأجواء رومانسية هادئة وهناك فرصة لقضاء أوقات عائلية مميزة ودافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بدورك وأن تهتم بإنجاز ما عليك من واجب على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تتقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وتستطيع بلباقتك ودبلوماسيتك أن تحل مواقف دقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم .. لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للمغامرة.. اجتهد ولا تتسرع إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتعامل بحكمة وتروي مع الأحباب وحاول أن تقاوم المشاعر السلبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل رياض القصبجي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تحسن استخدام طاقتك وتوظفها جيدا فيما يفيدك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تمدك الأفلاك بروح الفكاهة مما يساعدك اليوم على الخروج من أي مأزق.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

كل نشاط تقوم به يجب أن يتم في سرية وكتمان.. وتتفاوض اليوم جيدا لإجراء تغيير يؤكد تواجدك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وقد تنشأ اليوم علاقة سرية تميل نحو إخفائها عمّن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة زيزي عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنظر للحياة بروح متفائلة، وتتصرف بذكاء وتظهر تجاوبا مع المحيطين بك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تشترك اليوم مع الأحباب والأصدقاء في نشاط ممتع وتشعر بالسعادة لتواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تمضي على مهل وأن تتجنب المجازفة والمخاطر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك.. انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة نادية لطفي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بحب المعرفة والإصرار ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات موفقة ومربحة، وتكتسب خبرات جديدة وتخطط جيدا واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تبدو اليوم إيجابيا وتساعدك بصيرتك على الاقتراب ممن تحب وتتحرك بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان رامي صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مارس.