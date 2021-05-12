بسبب كورونا.. وقف الرحلات إلى كنيستي «سبورتنج والمرقسية» بالإسكندرية

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، اعتذارها عن استقبال أي رحلات خلال الفترة الجارية، نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ضمن إجراء احترازي للحد من التجمعات في ظل أنها تعد مقصدًا سياحيًا قبطيًا كبيرًا لكونها أول كنيسة في افريقيا.

بسبب الموجة الثالثة.. كنيسة مارجرجس سبورتنج تعتذر عن استقبال الرحلات

وفي ذات السياق، أعلنت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمنطقة سبورتنج شرق الإسكندرية، عن اعتذارها أيضاً عن استقبال أي رحلات للكنيسة، وذلك نتيجة للوضع الصحي الجاري بالتزامن مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتعد كنيسة مارجرجس سبورتنج، أحد أشهر كنائس مدينة «الإسكندرية»، حيث تحوي مزار القمص بيشوي كامل، الذي اعترف المجمع المقدس بقداسته، خلال العام الجاري، كما أن الكنيسة لها دور خدمي كبير في المدينة الساحلية.

غلق جزئى لكنائس الإسكندرية بسبب زيادة الإصابات بكورونا

جاء ذلك بعدما قرر عدد كبير من كنائس الإسكندرية، أمس الثلاثاء، غلق الكنائس أمام المصلين حتى نهاية شهر مايو، ضمن خطة غلق جزئى تم تطبيقها في الكنائس التي تشهد تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وعلمت «الوطن»، أن أساقفة قطاعات الإسكندرية والوكيل البابوي، قرروا ترك حرية الغلق للكنائس التي تشهد تزايد في أعداد إصابات كورونا، وهو ما نتج عنه إصدار بيانات غلق من العديد من الكنائس الكبرى أبرزها كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدي بشر، وكنيسة مارجرجس سيدي بشر، وكنيسة العذراء بشارع سيف.

وجاء في بيان الكنائس، أن قرار الغلق جاء نظراً للوضع الصحي والوبائي الصعب الذي نمر به وتزايد اعداد الإصابات بصورة مفزعة، ما يمثل خطورة علي صحة ابنائنا واحبائنا شعب الكنيسة وكذلك عدم التزام البعض بالاجراءات الاحترازية وحضور الصلوات رغم اصابتهم او ظهور أعراض مرضية عليهم.