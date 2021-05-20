التعليم العالي تناقش تنفيذ «بيت مصر» في «الدولية الجامعية» بباريس

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، مدير مشروع بيت مصر في باريس وفريق المهندسين الاستشاريين، بحضور الدكتور نور السبكي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بباريس، والمستشار محمد قنديل بالسفارة المصرية بباريس، للوقوف على آخر مستجدات بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، وذلك خلال زيارة الوزير للعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الحالي.

وخلال اللقاء بحث الدكتور خالد عبدالغفار مع مدير المشروع أهم الإجراءات التى توصلت إليها عملية المفاوضات مع الشركات المتقدمة لمناقصة بناء بيت مصر بالمدنية الجامعية، وأشار مدير المشروع إلى أنّه بعد التحليل التفصيلي للعروض، بدأت إدارة المشروع بمناقشة التعديلات الفنية والمالية للعروض من خلال عقد عدة اجتماعات أسبوعية مع كل شركة في الفترة من 18 فبراير إلى 11 أبريل 2021، وجرى التأكيد على تلك الشركات بمطابقة العروض المقدمة مع كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، وتخفيض قيمة الميزانية المخصصة للمشروع دون التغيير فيه أو التأثير بالسلب على شكل المشروع.