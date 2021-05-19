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وزير التعليم العالي: نقيّم موقف الإصابات كل 15 يوماً مع تطبيق الإجراءات

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 أحمد أبوضيف
09:18 م | الأربعاء 19 مايو 2021
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه لا يتوقع حدوث قفزات كبيرة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، وأضاف أنه يتم عمل تقييم لمعدلات الإصابة بالفيروس كل 15 يوماً، مع مراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى ظل خطتها لمواجهة المرض.

وتابع «عبدالغفار» لـ«الوطن» معلقاً على الأعداد المعلنة للإصابات بكورونا خلال الفترة الحالية والمتوقعة مستقبلاً: «ماشيين بصورة طبيعية، ونطبّق الإجراءات الاحترازية، وخلال الفترة المقبلة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوسع من قاعدة التطعيمات بالمحافظات، توقعاتنا أن تتحسن الأوضاع».

وأوضح الوزير أنه لا يمكن توقع زيادة أعداد الإصابات من عدمه، لكن نعد التقييم الكامل للموقف حالياً بعد انتهاء موسم الإجازات والأعياد وبعد رمضان، ولاحظنا خلال شهر رمضان وجود تزاحم وزيادة فى الأعداد المسجلة بالمرض، ووارد بعد انتهاء موسم الأعياد، وتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية مؤخراً، أن يؤدى ذلك إلى تقليل أعداد الإصابات الفترة المقبلة واحتمال كبير تتم مشاهدة ذلك».

 جامعة عين شمس: نسب الإشغال بمصابي الفيروس منخفضة في المستشفيات التخصصية بنسبة 40٪

وقال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى، إن مستشفيات الجامعة سواء الدمرداش أو عين شمس التخصصى بالعبور أو المستشفى الميدانى، مستعدة لأى أزمات تتعلق بفيروس كورونا، مضيفاً أن نسب الإشغال بالمستشفيات المخصصة لعزل المصابين بكورونا منخفضة الفترة الحالية، مشيراً إلى أنها لا تتجاوز 40%، غالبيتها فى الرعايات، سواء كانت الرعاية المتوسطة أو المركزة.

وأوضح أن نسبة الإشغال للرعايات لا تتجاوز 40% من إجمالى عدد أسرّتها بمختلف الأماكن، سواء بمستشفيات الشهيد أحمد شوقى لطب المسنين، أو المستشفى الميدانى أو مستشفى عين شمس التخصصى بالعبور، مؤكداً أن هناك تنسيقاً تاماً مع الجهات المعنية لسد أى احتياجات تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية.

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