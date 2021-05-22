أعلنت شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، عن بدء تطبيق عده شروط جديدة للمسافرين إلى إيطاليا ، وذلك بناء على تحديث الإشتراطات الصحية الصادر عن وزارة الصحة الإيطالية بشأن تعليمات الدخول إلى إيطاليا، ضمن إجراءات مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

الإشتراطات الجديدة للمسافرين

وتضمنت الإشتراطات الجديدة للمسافرين إلى إيطاليا، حسب المصادر، ضرورة تقديم وثيقة PCR سلبية صادرة خلال 72 ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا، واستمرار تطبيق الإلتزام بالحجر المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ الدخول الى إيطاليا . كذلك ضرورة إجراء الإختبار الجزئي (Antigenico) بعد إنتهاء فترة الحجر.وإعتباراً من 24 مايو الجاري، سيكون إلزاميا على كل العائدين إلى إيطاليا ملئ انموذج الخاص بتحديد موقع الركاب رقميا.

الفئات المسموح لها بالسفر

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن السفر إلى ايطاليا مفتوح لعده فئات وهم :

شركات الطيران تعلن تطبيق شروط جديدة للمسافرين إلى إيطاليا

1 - المواطنين الإيطاليين .

2 - مواطنين الاتحاد الأوروبي (شنغن) وأفراد أسرهم.

3 - أصحاب الإقامات طويلة المدى و أفراد أسرهم طبقا للمادة (2400/38 / CE) .

4 - وللأشخاص الذين لهم علاقة ثابته ومستقرة بمواطنين إيطاليين، و مواطنين الإتحاد الأوروبي (شنغن)، و أصحاب الإقامة طويلة المدى الذين يجب أن يصلوا إلى محل إقامة أو منزل الشريك في إيطاليا.

استثناءات الدخول

وأضافت المصادر، أنه بالنسبة للذين لا يندرجون تحت الفئات المذكورة، فيسمح لهم بالدخول فى حالة توافر اسباب احتياجات العمل أو الدراسة أو اسباب صحية والضرورة القصوى والعودة إلى منزلهم أو محل إقامتهم، وأن الأطفال أقل من 6 سنوات معفيين من تقديم شهادة تحليل ال PCR قبل السفر، علي ان يتم العمل بتلك التعليمات حتي ال 30 من يوليو القادم .