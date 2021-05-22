شيف يعد «بيتزا» بملامح سمير غانم: «وداعا صانع السعادة»

ودع الشيف خالد عبدالفتاح، صانع بيتزا النجوم والمشاهير، الراحل سمير غانم على طريقته الخاصة بصنع بيتزا تحمل وجهه بشعار «وداعا صانع السعادة»، وذلك حزنا على وفاة الممثل الكوميدي الشهير.

وأعد الشيف العمومي بأحد فنادق الغردقة، بيتزا تحمل وجه الراحل سمير غانم، حزنا على وفاته بعد معاناة مع المرض، والذي أثر في جمهوره بفنه العظيم.

ويعد الشيف خالد، من المشهورين في صناعة بيتزا النجوم والمشاهير، فهذه البيتزا لم تكن الأولى بل سبقها صنع بيتزا تحمل وجه اللاعب أحمد الأحمر، واللاعب الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، وراموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، وغيرهم من المشاهير ونجوم الفن والرياضة.

وقال الشيف خالد، إنه ابتكر طريقة وداع الراحل سمير غانم، على قدر إمكانياته، وأنه اعتاد صنع البيتزا التي تحمل وجه المشاهير والنجوم وعن مكونات البيتزا قال إنها من عجينة البيتزا مضاف إليها جبنة موتزاريلا وصلصة، والوجه تم صنعه بلحم السلامي والصلصة ومساحتها مستديرة بقطر 30 سم، واستغرق في عملها حوالي 50 دقيقة.

وغيب الموت الفنان سمير غانم، مساء الخميس، عن عمر يناهز 84 عاما بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والذي أثر علي جميع أجهزة جسمه كما أصيب بفشل كلوي وخضع للعديد من جلسات الغسيل الكلوي حتى وافته المنية متأثرا بمرضه، وودعه العديد من النجوم ولم يكتف عدد كبير من النجوم بحضور صلاة الجنازة، حيث كانوا حريصين على وداع الفنان سمير غانم حتى اللحظة الأخيرة، فوصلوا معه إلى مدافن الأسرة لوداعه قبل أن يوضع في مثواه الأخير.