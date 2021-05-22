محافظ القاهرة يلتقي دفعة الشهيد أحمد منسي من ممثلي البرنامج الرئاسي

التقى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وفدًا من ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «الدفعة الثالثة» دفعة «الشهيد أحمد منسي»، والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية، والأكاديمية الوطنية، للتدريب وحرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستهداف الشباب ببرامج تدريبية على أعلى مستوى؛ لرفع مستواهم من خلال تأهليهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة في الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولي زمام القيادة في العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة، بما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته.

وأكد المحافظ، أن البرنامج التدريبي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل، فضلًا عن أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علميًا وعمليًا لتتوافق مع رؤية مصر 2030، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار.

وأشار إلى أن زيارة الوفد للمحافظة تهدف إلي التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.وأكد المحافظ على أهمية العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثاني من القيادات.

وأكد أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهرين من 22 مايو الجاري حتى 15 يوليو المقبل، وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف، أعدته المحافظة لهم ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أومديريات الخدمات.

واستعرض عبدالعال، خلال اللقاء أهم الملفات الجاري العمل بها داخل المحافظة، خاصة ملف القضاء على العشوائيات ومنظومة النظافة الجديدة، والمحاور المرورية الجديدة وتمكين الشباب وتطوير القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية ومثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون ومتحف الحضارات ومنطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة والنقل العام والمرور وجهود استرداد أراضى الدولة.

وأكد محافظ القاهرة، أن العاصمة حظيت بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية بها فى الفترة الأخيرة بتوجيهات من القيادة السياسية والتى حرصت على إعادة الوجه الحضارى للقاهرة بالتزامن مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

شهد اللقاء الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.