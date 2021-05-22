شواطئ رأس البر تستعد لاستقبال روادها بسيارات الإسعاف (الصور)

بدأت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة، تشغيل شاطئ المدينة بعد عمل الاستعدادات اللازمة به؛ وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح الشواطئ اعتبارًا من اليوم 22 مايو مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد اللازم بين الشماسي بعضها البعض.

تم تجهيز 4 خيم لتجميع الأطفال التائهين و 4 خيم للإسعاف وتجهيز أبراج الإنقاذ بطول الشاطئ وكذا منطقة المعدات بالإضافة لعمل الصيانات اللازمة لدورات المياه والأدشاش ووضع اللافتات بإرشادات السلامة على الشاطئ، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لاستقبال موسم صيف 2021.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إتمام كل الاستعدادات وجاهزية جميع الخدمات بالشاطئ قبيل تشغيله، وتكثيف المتابعات الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع قواعد التباعد من خلال تنظيم المظلات بمسافات محددة.

كما ناشدت المواطنين باتباع جميع التعليمات الصادرة في هذا الخصوص، حفاظًٍا على سلامة الجميع والحد من تداعيات جائحة كورونا.

و كانت قد أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 6 قرارات جديدة للتعامل مع ملف فيروس كورونا تتمثل في:-

1- الاستمرار في تطبيق القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة حتى نهاية شهر مايو، عدا بند واحد.

2- إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، بإجراءات احترازية.

3- تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4- التوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كل المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

5- ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها.

6- السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يجرى استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي «أون لاين» بداية من شهر يونيو.