المهندسين: برنامج تدريبي لخريجي الاتصالات 4 يوليو والتقديم حتى 29 مايو

أعلنت نقابة المهندسين بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن البرنامج التدريبي المتخصص «Optical Network planning and installation» من خلال «منحة شباب مصر الرقمية» لخريجي كليات الهندسة قسم اتصالات دفعات من 2012 حتى 2020.

وأوضحت النقابة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن البرنامج التدريبي يتضمن تعليم أساسيات شبكات الفايبر والتصميم وكذلك التنفيذ وكمان عمل اختبارات الاستلام، فضلا عن تعليم كيفية ربط العملاء بالسنترالات وتقديم خدمات التليفون والانترنت والتلفزيون عن طريق كابلات الفيبر، بالإضافة إلى أن البرنامج يؤهل المتدرب لشهادة هواوي العالمية «HCIA Access».

وأوضحت نقابة المهندسين أن موعد بدء المنحة 4 يوليو 2021، بينما آخر موعد للتقديم 29 مايو 2021، وتابعت النقابة: «فقط خلال شهر وتبدأ أولى خطوات النجاح وتبدأ طريقك، الحق مكانك معانا وقدم على منحة شهر يوليه، كمان هتاخد مكافأة تحفيزية شهرية طوال فترة التدريب».

رابط التسجيل

وطالبت النقابة أعضائها بالمبادرة بالتسجيل لاسيما وأن الأعداد محدودة، موضحة أن التسجيل يكون عبر الرابط التالي:

Optical Network planning and installationhttps://www.nti.sci.eg/dey/cat5.php

وفي وقت سابق أعلنت نقابة المهندسين منحة مجانية ضمن مبادرة شباب مصر الرقمية بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، وأوضحت النقابة أهمية الكود المصري للألياف الضوئية «Optical Fiber»، سعيا وراء ضرورة تغيير البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

الاتصالات الضوئية

وأوضحت النقابة طبيعة المنحة قائلة: «بمعنى أن مجال الاتصالات الضوئية سوف يصبح من أهم المحاور اللي هتخلي مصر تتغير وبالفعل هذا يتم الأن سواء بإحلال كابلات النحاس بكابلات الألياف الضوئية لتحديث البنية التحتية القديمة أو توصيلها من البداية في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة.. إلخ».

وأشارت نقابة المهندسين إلى أن هذا مجال جديد ويحتاج كوادر ومهندسين بخبرة ومهارات عالمية وبناء عليه فإن المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية يقدمان «منحة شباب مصر الرقمية»، ولفتت النقابة إلى أن المنحة سوف تساعد على أن تكون أحد محاور النجاح من خلال تقديم برنامج تدريبي عن شبكات الفايبر واستخداماتها لتحقيق مصر الرقمية.