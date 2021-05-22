نقل 520 أسرة للأسمرات.. وإزالة 196 عقارا ببطن البقرة

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم إزالة 196 عقار من منطقة بطن البقرة بمصر القديمة، ونقل 520 أسرة مستحقة، وتم تسكينها بحي الأسمرات، وذلك في إطار خطة الدولة للتطوير الشامل والقضاء على العشوائيات، مؤكدة أنه مستهدف إزالة 730 عقارا ببطن البقرة خلال الفترة الراهنة، ونقل 2000 أسرة تباعا، حيث يتم توفير أتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم إلى الوحدات المجهزة لاستقبال الاسر بحي الاسمرات.

تسليم سكان بطن البقرة وحدات مؤثثة

وأشارت نائب المحافظ، خلال جولتها لمتابعة أعمال الإزالة ونقل السكان من بطن البقرة بمصر القديمة، إلى حرصها الدائم على العمل الميداني والنزول إلى أرض الواقع لمتابعة الأحياء بشكل مباشر وإزالة أي ملاحظات أو مشكلات، والتعامل معها بأقل الخسائر، مؤكدة على متابعة أعمال الإزالة والوقوف على آخر المستجدات ونسبة التنفيذ من حيث الإزالة بالتزامن مع تسكين الأسر بالأسمرات حيث السكن حضاري وراقٍ، ويتمتع بكل الخدمات، والوحدات مؤثثة ومزودة بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للأسر، بالإضافة إلى خدمات متكاملة من وحدات صحية ومركز شباب و مدارس وغيرها.

القضاء على العشوائيات

وأشارت نائب المحافظ، إلى استمرار العمل على تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية، التي تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية حتى تصبح مصر بلا عشوائيات بهدف الارتقاء بالمواطن، حيث تستمر حاليا خطة الدولة للتطوير الشامل بالفسطاط ومنطقة مصر القديمة بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية، وبالتالي يتم العمل على إزالة عشوائيات بطن البقرة، التي تندرج ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة بنطاق حي مصر القديمة وبعدها يتم تطوير المنطقة.

تسليم الوحدات للمستحقين

ووجهت نائب المحافظ، اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، بالإسراع والإنجاز في تنفيذ الأعمال والتأكيد على المساهمة في تحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم في الحال بالتزامن مع أعمال الإزالة لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة من توفير حياة كريمة وسكن راقٍ بمجتمع متحضر ومتوفر به كافة الخدمات المجتمعية، بعيدا عن العشوائيات الخطرة، انطلاقا من شعار ترفعه الدولة وهو «بناء الإنسان قبل المكان».