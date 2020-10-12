صديق: اليابان وبريطانيا يريدون دراسة تجربتنا في القضاء على العشوائيات

قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة تخطط حاليًا لضبط الأماكن الغير مخططة، وعمل تطوير عمراني داخل المدن على غرار الأسمرات وبشاير الخير، والمدن التي نجحت الدولة في تطويرها وعملها في الفترة الماضية.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن رؤية 2030 ستكون تخطيط الأماكن الغير مخططة، لنتباهى بعمران مصر في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة لديها خطة خلال العشر سنوات القادمة من أجل التباهي بعمران مصر.

وأشار، إلى أن سفارات اليابان وبريطانيا وباكستان تريد مشاهدة التجربة المصرية في تطوير العشوائيات، ومعرفة طريقة التعامل معها والنجاح في القضاء عليها.

وأوضح، أن التوجيهات التي جاءت لهم أنه لا يوجد هناك عمران على أطراف المدينة، ولكن داخل النسيج العمراني، ليعيش المواطنين في نفس أماكنهم بنفس الحياة، ولكن بصورة عمرانية متطورة، بدلا من بيوت متهدمة أو ناقصة، مضيفًا، نريد أن يعيش المواطن في شكل مميز وحضاري وعمراني يتباهى به.

وأردف "صديق": "عاوزين الناس تيجي من برا تقول شوفت العالمين، شوفت العاصمة الإدارية، شوفت المنصورة الجديدة وغيرها من الأماكن، من خلال المشاريع الجديدة اللي بتتعمل في العشوائيات".

ولفت إلى أن أي مواطن مصري يحق له الإسكان في أي منطقة جديدة من التي يتم البناء فيها، مؤكدًا أنه لا يوجد سوى شرط وحيد، أن يكون لديه ما يثبت أنه كان يسكن في المنطقة العشوائية أو المنطقة المعاد تخطيطها، وسيحصل على وحدة في المنطقة الجديدة التي يتم بنائها.

ووجه مدير صندوق تطوير العشوائيات، الشكر للقيادة السياسية التي تدعم الجهاز بصورة كبيرة من أجل القضاء على العشوائيات، والقضاء على المدن الغير مخططة، مشيرًا إلى أن دعم القيادة السياسية في الوقت الحالي ساعد كثيرًا في إنجاز الكثير من المهام والمشروعات.