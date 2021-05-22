«التعليم» تعلن جدول الحصص التعليمية الـ32 لطلاب النقل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عرض البرامج التعليمية للأسبوع الـ32 الخاص بمناهج الصف الرابع والصف الخامس والسادس الابتدائي، مع مواعيد عرض الإعادة على قناة «مدرستنا التعليمية»، موضحة أنّ القنوات التعليمية مستمرة في شرح المقررات الدراسية رغم انتهاء العام الدراسي، ليتمكن الطلاب من الاطلاع على المناهج في فترة الإجازة بطرق ميسرة.

وأضافت الوزارة في منشور لها على قناة «مدرستنا التعليمية الخاصة بطلاب المرحلة الابتدائية»، أنّ الجدول يشمل شرح المقررات الدراسية في جميع المواد اعتبارا من غد الأحد الموافق 23 مايو الحالي حتى 29 مايو الحالي، وأنّ المنصات التعليمية تقدم شرحا لجميع المراحل التعليمية في أوقات مختلفة.

شوقي: الهدف من الامتحان التجريبي الثاني ضبط الخوادم المركزية

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ طلاب الثانوية العامة 2021 يبدأون الامتحان التجريبي الثاني، غدا الأحد، وسط إجراءات احترازية، موضحا أنّ الامتحانات ستعقد على مدار ثلاثة أيام إلكترونيا على التابلت، وعلى طلاب الصف الثالث الثانوي الاستعداد جيدا لعقد الامتحانات.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ الهدف من الامتحان التجريبي الثاني، هو ضبط الخوادم المركزية، محيث يعقد الامتحان بنظام الأسئلة الجيد ويعتبر نموذج استرشادي للامتحانات النهائية، وسيتم شرح التفاصيل المتعلقة بالآليات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم للتغلب على مشكلات السيستم في نهاية مايو الحالي.

وأنهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في مختلف المحافظات الاستعدادات المتعلقة بعقد الامتحان التجريبي، سواء بتعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها جيدا، وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب، وتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم، وأوضحت المديريات أنّه سيتم تخصيص بوابات تعقيم إلكترونية في كل مدرسة لتعقيم الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول الامتحانات.