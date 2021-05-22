«مصر للطيران» تسير 55 رحلة دولية وداخلية لنقل 5642 راكبا غدا

تسير مصرللطيران، غدًا الأحد، 39 رحلة دولية إلى كل من «بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، الدوحة، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبي، ميونخ، برشلونة، البحرين، إسطنبول، الخرطوم، عمّان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا»، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5642 راكبا.