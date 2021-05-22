مصدر يكشف كواليس صور نجوم الفن في الجونة ليلة جنازة سمير غانم

أثار ظهور الفنانة يسرا في حفل زفاف أحد رجال الأعمال، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو ترقص فيه على أغنية للفنان عمرو دياب، عشية جنازة الفنان الراحل سمير غانم، مما دفعها إلى إغلاق التعليقات على صفحتها بعد موجات من الهجوم اللاذع عليها.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر فيها الفنانات لبلبة، إلهام شاهين وليلى علوى، اللاتي حرصن على التواجد في جنازة الفنان الراحل صباح الجمعة، داخل حفل، وهو الأمر الذي نفته تماما الفنانة إلهام شاهين لـ«الوطن»، مؤكدة أن تم التقاط تلك الصور قبل وفاة الفنان سمير غانم، متابعة: «بمجرد علمنا بخبر الوفاة نزلنا فورًا للقاهرة وحضرنا الجنازة والدفنة».

وكشف مصدر مطلع لـ«الوطن»، أن الصور تعود إلى يوم وفاة الفنان الراحل، أي الخميس، حيث أقام أهل العروسين حفل عشاء في الجونة قبل حفل الزفاف بهدف التعارف بين أهل العريس وأهل العروس بحكم أنها سورية الجنسية، وحضر الحفل عدد من الفنانين من بينهم لبلبة وإلهام شاهين وليلى علوي، وبالفعل غادرن الحفل بمجرد معرفتهن بالخبر، وعدن إلى القاهرة لحضور الجنازة.

وأوضح المصدر أن يسرا لم تحضر حفل العشاء، ولكنها حرصت على حضور الجنازة والسفر بعدها إلى الجونة لحضور حفل الزفاف، كما عادت لبلبة أيضا إلى المدينة الساحلية لحضور الحفل.

#عرب_وود يسرا تغني "نور العين" مع عمرو دياب منذ قليل في حفل زفاف رجل الأعمال "علي الجميل" بالجونة. pic.twitter.com/NShxnLD8d8 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) May 21, 2021

وشارك عدد من الفنانين في حفل زفاف أحد رجل الأعمال في الجونة، مساء أمس، وذلك بعد ساعات من انتهاء جنازة الفنان الراحل سمير غانم، وذلك بالإضافة إلى الفنان عمرو دياب الذي أحيى الفرح بمجموعة من أشهر أغانيه منها «نور العين» التي رقصت الفنانة يسرا على أنغامها.