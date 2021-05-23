تفاصيل خطة تطوير منطقة المدابغ.. من عشوائية إلى مركز سياحي وحضاري

بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، اتخاذ خطوات جادة فى مشروع تخطيط وتطوير منطقة المدابغ- سور مجرى العيون- وإيواءات أبو السعود وما حولها بنطاق حي مصر القديمة، وذلك بعد إخلاء المنطقة تماما.

يأتي ذلك فى إطار خطة إحياء المناطق التاريخية واستعادة مصر القديمة لرونقها وأصالتها التاريخية، باعتبارها أكبر منطقة تجمع آثار إسلامية ومسيحية.

وتخدم المنطقة المستهدفة ثلاثة محاور رئيسية هامة هي طريق كورنيش النيل، وطريق صلاح سالم، وطريق مجرى العيون، كما تهدف أعمال التطوير إلى الحد من التلوث البيئي داخل المنطقة، وخلق فرص عمل جديدة بعد نقل نشاط أكثر من 1000 مدبغة ومصنع إلى مدينة الروبيكي بطريق العاشر من رمضان، وتوفير مساحة 90 فدانا بمنطقة المدابغ القديمة يتم استغلالها حاليا فى تنفيذ المخطط السياحى والحضارى مع إنشاء أسواق تجارية تحمل مبانيها الطراز الإسلامى.

خطة تطوير منطقة المدابغ

رصدت «الوطن» أعمال التطوير التى تشهدها منطقة المدابغ وإيواءات أبو السعود بعد إزالة العشوائيات والمدابغ منها، وذلك فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، وهى تتمثل فيما يلي:

- إنشاء مركز ثقافى ترفيهي بمساحة حوالي 6.75 فدان

- إنشاء فنادق بمساحة 3.75 فدان وأخرى بمساحة 7 أفدنة

- إقامة مركز تجاري رئيسي بمساحة حوالي 6 أفدنة

- إقامة مركز إداري رئيسي بمساحة حوالي 5 أفدنة

-منشآت سكنية وإدارية مميزة بمساحة حوالي 6.6 فدان

- تتضمن الخطة إنشاء مول تجاري أسفله جراج بمساحة 1.6 فدان.

الروبيكى رائدة فى صناعة الجلود

وفيما يتعلق بمدينة الروببكي لصناعة الجلود، فهى تتمتع بعدة نقاط أبرزها:

-تقع المدينة على مساحة 1629 فدانا.

-مدينة صناعية بعد نقل منطقة المدابغ الموجودة بسور مجرى العيون بمصر القديمة إليها.

-تضم منطقة وحدات إنتاجية وخدمات مساعدة على مساحة 511 فدانا وتنقسم إلى 3 مناطق.

-إقامة متحف تراثى مخصص لبيان مراحل تطور صناعة الجلود فى مصر.

-إنشاء بنية تحتية وأساسية حديثة تتغلب على جميع المشكلات البيئية التى كانت تواجه مدابغ منطقة مجرى العيون الأثرية.

-إقامة مراكز خدمات عامة من بنوك وقاعات مؤتمرات، ومعارض، ومراكز صيانة، ومنافذ تسويق، ومكاتب تراخيص، ومستشفى ومركز إطفاء ومركز شرطة، ومركز اتصالات، بجانب تواجد مختلف الخدمات.