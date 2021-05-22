درجات الحرارة غدا.. العظمى بالقاهرة تسجل 31 مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن درجات الحرارة غدًا، على مدن ومحافظات مصر، وحالة الطقس المتوقعة، الأحد الموافق 23 مايو الجاري، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر منذ قليل، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، معتدلًا على جنوب سيناء.

الظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدًا

وتوقع الخبراء فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة بنسبة 30%.

ولفتت الأرصاد لوجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، بالإضافة لوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا على مدن ومحافظات مصر

القاهرة: 31 17

الإسكندرية: 26 18

وادي النطرون: 29 17

طنطا: 30 17

شبين الكوم: 31 17

دمنهور: 28 17

بلطيم: 27 18

مطروح: 24 17

السلوم: 26 18

سيوة: 30 17

بورسعيد: 26 18

دمياط: 26 18

الزقازيق: 31 17

المنصورة: 30 17

الإسماعيلية: 32 17

السويس: 31 18

العريش: 27 18

رفح: 26 18

رأس سدر: 30 20

نخل: 29 16

نويبع: 31 24

طابا: 29 19

كاترين: 30 16

الطور: 29 22

شرم الشيخ: 33 25

الغردقة: 32 24

مرسى علم: 32 24

الفيوم: 31 20

بني سويف: 31 20

المنيا: 31 20

أسيوط: 32 21

سوهاج: 32 23

قنا: 34 23

الأقصر: 35 24

أسوان: 36 25

إدفو: 36 25

أبو سمبل: 34 24

الوادي الجديد: 33 22

شلاتين: 34 26

أبورماد: 34 25

حلايب: 30 24

رأس حدربة: 30 24