ضبط دهون حيوانية فاسدة بالجيزة.. «كانت هتتباع لمطعم»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة بدائرة قسم ثالث أكتوبر، تمكنت من ضبط طرف أول (شخصين – مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) وبحوزتهما سيارة «ملاكي» محمَّلة بـ175 كيلو جراما من الدهون الحيوانية، طرف ثانٍ (شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) وبحوزتهما سيارة أجرة «تاكسى» محملة بـ150 كيلو جراما من الدهون الحيوانية.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقر الطرف الأول بتحصله على تلك المضبوطات من مخزن تابع لأحد السلاسل التجارية كائن بمدينة 6 أكتوبر لبيعها للطرف الثانى والذى أقر بأنه يمتلك مطعما بدائرة مركز شرطة أوسيم لاستخدامها وبيعها بالمطعم خاصته.

بالتنسيق مع الجهات المختصة أفادت بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.