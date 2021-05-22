الموت يمنع سمير غانم من «عالم موازي».. تفاصيل آخر عمل فني لـ«سمورة»

رحل عن عالمنا أول أمس، الفنان الكبير سمير غانم بعد صراع مرير مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما في أحد مستشفيات المهندسين، تاركا إرثا فنيا ضخما أسعد الملايين من المشاهدين، وتاركا أيضا دورا فنيا كان سيؤديه قبل وفاته..

سمير غانم: رحل قبل المشاركة في مسلسل عالم موازي

سمير غانم تغيب بشكل كامل عن دراما رمضان هذا الموسم، ولم يظهر سوى بإعلان خاص لإحدى شركات الاتصالات المصرية، ولكن القدر حرمه من الظهور كضيف شرف في مسلسل ابنته دنيا الجديد «عالم موازي»، الذى كان من المقرر أن يشارك فيه كضيف شرف، وتأجل عرض العمل بسبب إصابة دنيا سمير غانم وفريق عمل المسلسل بالكامل بفيروس كورونا كوفيد 19.

علمت «الوطن» أن سمير غانم كان سيظهر في مسلسل عالم موازي فى حلقة واحدة فى منتصف حلقات المسلسل المكون من 15 حلقة، وكان من المقرر أن يؤدي دور والدها، ولكنه رحل قبل بدء تصوير مشاهده حيث نقل للمستشفى وظل بها قرابة الشهر إلى أن توفي أول أمس.

حرصت مجموعة كبيرة من الفنانين على التواجد في صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل سمير غانم، أبرزهم الفنانة يسرا، المخرجة إيناس الدغيدي، أشرف زكي، روجينا، سماح أنور، هشام ماجد، لبلبة، بوسي شلبي، هالة صدقي، وفاء عامر، إلهام شاهين، الإعلامي عمرو الليثي، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، حمادة هلال، محمد حماقي، عمرو سعد، كريم محمود عبدالعزيز، محمد عبدالرحمن، علي ربيع، محمد أسامة «أوس أوس»، عمرو وهبة، ماجد المصري، محمود حميدة، سمير صبري، عمرو محمود ياسين.

كما حرصت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، على حضور جنازة سمير غانم في مسجد المشير بالتجمع الخامس، كما حضر هشام ماجد، سلوى محمد علي، أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أحمد الإبياري ونجله طارق، نجوى فؤاد، بوسي شلبي، أحمد بدير، محمد الصاوي، فتوح أحمد، ودارين حداد.