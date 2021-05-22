«لازم تمثلي».. حكاية صدفة جمعت سمير غانم وآثار الحكيم قبل دخولها الفن

نعت الفنانة آثار الحكيم، الفنان الراحل سمير غانم، راوية موقفا جمعهما سويا عن طريق الصدفة القدرية البحتة في بداية حياتها، وأخبرها أنه ستعمل بمجال التمثيل وستكون إحدى نجماته، مشيرة إلى أنها كانت معتادة أن تعمل كل إجازة صيف منذ أن التحقت بالجامعة، لتعتاد أن تنفق على نفسها ولا تحتاج إلى أي مصروفات من أولادها.

وأكملت «الحكيم» خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية سهير جودة والفنانة الإعلامية منى عبدالغني، أنها كانت في عمل حينها في فندق، والتقت الفنان الراحل، وتعجبت بشكل كبير حينما أخبرها بأنها ستكون نجمة في عالم التمثيل.

ولفتت بطلة مسلسل «نحن لا نزرع الشوك»، إلى أن مع زيادة خبرتها في الحياة على المستوى العملي بالأخص، بدأ هذا التعجب يزول، لأنها بدأت تتعلم هي الأخرى أن تلحظ في بعض من حولها صفات تصلح لنجوم الفن وعالم التمثيل، من ملامح شكلية وثقة في النفس وغيرها من تلك الأمور، كاشفة أن الفنان الراحل حين شاهدها قال لها «لازم تمثلي».

وتابعت: «أنا بصراحة خدت النصيحة دي مش بجدية، لأني كنت راسمة لحياتي خطة تانية، وفعلا وقتها كنت مخططة هكمل دراسة بالأدب الإنجليزي، وكنت مقدمة على ماجستير في الجامعة الأمريكية، ولكن سبحان الله، رحت لمجال التمثيل، اللي مكنتش مخططة له خالص».

وذكرت أن الفنان الراحل لم يكن سببا في دخولها بمجال التمثيل بالنصيحة فقط، بل ساعدها حينما قدمها إلى المخرج الراحل رياض العريان، هي ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة حينها، كان من بينها الفنانات سمية الخشاب وعفاف شعيب.

وصرحت «الحكيم»، بأنها اجتمعت مع الفنان الراحل في بطولة فيلم «طير في السما»، الذي تراه من أجمل الأفلام التي قدمتها وتعاونت فيه مع الراحل وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، متمنية لها أن يتحسن وضعها الصحي، كاشفة: «بصراحة أنا مرعوبة على دلال».