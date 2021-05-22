شقيق سمير غانم: ما زلنا نخفي خبر الوفاة عن دلال.. ادعوا لها

قال حسام غانم، شقيق الفنان الراحل سمير غانم، إن الأسرة ما تزال تخفي خبر وفاة الفنان سمير غانم عن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، التي تمكث حاليا في أحد مستشفيات عزل حالات المصابة بـ كورونا في التجمع الخامس.

وأضاف غانم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسرة التي تتواجد حاليا في مستشفى العزل لمتابعة حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، خافت أن تبلغها الخبر حرصا على صحتها، مؤكدا أنها «تعبانة»، دون تحديد حالتها بدقة، قائلا: «دعواتكم لها».

وأكد أن شقيقه توفي بسبب مرض الفطر الأسود، وأن أعراض المرض ظهرت عليه قبل وفاته، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وغيَّب الموت الفنان الراحل سمير غانم، مساء يوم الخميس الماضي في أحد المستشفيات الخاصة، وقال الدكتور محمد بهي عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية: «الفقيد كان أحد الدراسين بالكلية وله أعماله المسرحية على مسرح كلية الزراعة وقت دراسته»، مؤكدا أن الكلية فقدت أحد رموزها العظماء الذين تزخر بهم طوال فترة إنشائها، لافتا إلى أنه تم تكريم اسم الراحل في اليويبل الذهبي للكلية، وذلك بوضع سيرته الذاتية ضمن المكرمين في الكلية.