شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية يستقبل المصطافين بعد قرار إعادة الفتح

استقبل شاطئ المندرة المجاني، المصطافين البسطاء، في أول أيام إعادة فتح شواطئ الإسكندرية، اليوم، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الجديدة، وسط سعادة كبرى للمواطنين الذين توافدوا عليه منذ صباح اليوم، لما لا وهو الشاطئ الوحيد المجاني بشكل كامل في الإسكندرية خلال صيف 2021.

وأصبح شاطئ المندرة المجاني، هو قبلة البسطاء بالمدينة الساحلية؛ لقضاء مصيف بأقل تكلفة ممكنة، وذلك في ظل وجود فئات عديدة لأسعار دخول شواطئ الإسكندرية 2021.

خدمة جيدة مجانية داخل شاطئ المندرة المجاني

وعلى الرغم من كون شاطئ المندرة المجاني، أو الذي يعرف أيضاً بمسمى شاطئ انطونيو المجاني، لا يفرض أي رسوم للدخول، إلا أنه يقدم خدمة مجانية وجيدة في ذات الوقت، بعدما تم تخصيصه نتيجة لوعد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية منذ الساعات الأولى لتولي المسؤولية بأن يكون لمواطني الإسكندرية شاطئ مجاني.

شاطئ المندرة «أنطونيو» المجاني.. أكبر الشواطئ مساحة

ولكونه الشاطئ الوحيد المجاني بشكل كامل على مستوى محافظة الإسكندرية، فقد أعادت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، رسم خريطة الشواطئ بالمدينة، بحيث تتضمن بمنطقة المندرة شاطئ بمواجهة 230 مترًا، ويعتبر من أكبر الشواطئ مساحة وأجودها رمالًا بمنطقة كورنيش المدينة الممتد من أسوار قصر المنتزة حتى منطقة بحري.

تسهيل حركة المواطنين داخل شاطئ المندرة المجاني

وتسهيلًا على حركة دخول المواطنين، فقد تضمن هذا الشاطئ 3 بوابات ومساحات رملية كبيرة ومظلة ضخمة بطول 25 مترًا وعرض 15 مترًا.

توفير المعدات اللازمة المصطافين داخل شاطئ المندرة المجاني

ويتوافر بالشاطئ المعدات اللازمة من شماسي وكراسي وطاولات، كما يتوافر أيضاً بالشاطئ نقطة طبية ومكتب ادارة و 2 دورة مياه وغرف خلع الملابس.

ويشرف على الشاطئ مجموعة من المراقبين التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وعدد كبير من عمال الشماسي والمنقذين والمسعفين.

السياحة والمصايف تأمل في تكرار تجربة شاطئ المندرة المجاني

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في بيان لها، أمس، آمالها في نجاح تطبيق هذه التجربة تمهيدًا لتكرارها شريطة تعاون المواطنين والتزامهم بتعليمات الشاطئ، خاصة الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.