نشرا فيديو فاضحاً لطالبة.. حبس طالبين 15 يوماً بالدقهلية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السنبلاوين الجزئية، في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، تجديد حبس طالبين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في الموعد القانوني، بعد اتهامهما من طالبة بالثانوية العامة وعمها بنشر مقطع فيديو إباحي لها، يظهر أجزاءً حساسة من جسدها، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحصل عليه أحدهما منها لارتباطه بها عاطفياً، إلا أن الفيديو وصل إلى صديق له، وبدأ في ابتزاز الطالبة، وقام بنشر الفيديو على حساب وهمي، قبل أن يقوم بحذفه بعد دقائق من نشره.

اتهامات الطالبة للمتهمين في النيابة العامة

واتهمت «فاطمة هـ. هـ.»، 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، الطالبين في تحقيقات النيابة العامة، وأكدت أنها ارتبطت عاطفياً بالمدعو «محمود أ. م.»، 19 سنة، طالب بالمدرسة الثانوية الزخرفية بالسنبلاوين، ومقيم بقرية «الشعالة»، دائرة المركز، وهو صديق المشكو في حقه الثاني ويدعي «يوسف م. ع.»، 21 سنة، عامل، وأنها قامت بتصوير مقطع فيديو بإرادتها، وأرسلته للشاب، الذي ارتبطت به عاطفياً، إلا أنه قام بإرساله لصديقه واتهمتهما بالتشهير بها.

وقالت الطالبة إنه بمجرد وصول مقطع الفيديو، والذي يظهر أجزاء حساسة من جسدها، إلى المتهم الثاني، بدأ في ابتزازها وتهديدها بنشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال صفحة وهمية باسم «رجب م.»، إلا أنه عندما رفضت الانصياع لمطالب المتهم، قام بنشر الفيديو على الصفحة لمدة 5 دقائق، وقام بغلقها عقب ذلك.

ورود بلاغ بنشر فيديو فاضح على «فيسبوك»

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بتحرير «وليد هـ. م.»، إداري بجامعة الأهرام الكندية بالجيزة، وابنة شقيقه «فاطمة هـ. هـ.»، 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، ويقيمان بإحدى قري المركز، محضراً اتهما فيه المدعو «يوسف م. ع.»، 21 سنة عامل، ومقيم بقرية «الشعالة » دائرة المركز، بابتزاز الثانية بمقطع فيديو لها يظهر أجزاءً حساسة من جسدها، وتهديدها بنشره على موقع التواصل الاجتماعي.

وأكدا في بلاغهما أنه عند رفض الفتاة الانصياع لمطالب المتهم، قام بنشر الفيديو على صفحة باسم «رجب م.»، وذلك لمدة 5 دقائق وقام بغلق الصفحة عقب ذلك، واتخذت مباحث المركز الإجراءات القانونية للقبض على المبلغ عنهما.

وتمكنت وحدة مباحث السنبلاوين، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما، في محضر الشرطة، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4454 لسنة 2021 إداري مركز السنبلاوين، وجاري العرض علي النيابة العامة.