بنك مصر يتعاون مع «المترو» لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى

وقّع بنك مصر، مؤخراً، اتفاق تعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى وتطويرها، وذلك للخدمات التى تقدمها الشركة التى تمتد إلى 74 محطة حتى الآن، حيث يتم قبول البطاقات البنكية من خلال آلات نقاط البيع P.O.S وأيضاً من خلال محفظة بنك مصر BM Wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول.

ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر، وفقاً للبيان.

الاتفاقية تتيح لأكثر من 3.5 مليون راكب يومياً دفع قيمة الاشتراكات والمحافظ النقدية التى تقدمها الشركة من خلال آلات P.O.S لدى محطات مترو الإنفاق

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يتيح لأكثر من 3.5 مليون راكب يومياً دفع قيمة الاشتراكات والمحافظ النقدية التى تقدمها الشركة، حيث يقوم البنك بتوفير آلات P.O.S لدى محطات مترو الأنفاق، ما يتيح للعميل الدفع من خلال البطاقات البنكية وأيضاً باستخدام محفظة بنك مصر BM Wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، بحسب البنك.

وأضاف بنك مصر أنه كان أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به؛ وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدى للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظى من خلال الطرف المحول إليه.

جاء هذا التوقيع انطلاقاً من ريادة بنك مصر فى مجال تحصيل عمليات الدفع الإلكترونية باعتباره من أكبر البنوك المصرية العاملة فى مجال البطاقات والخدمات الإلكترونية، حيث يسعى بنك مصر إلى استخدام جميع الوسائل التكنولوجية ضمن خطة البنك لدعم التحول الرقمى فى مصر ودعماً لجهود الشمول المالى من إﺗﺎﺣﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ فى ذﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﺮ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.

وأضاف بنك مصر أنه يعد من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق «محفظة بنك مصر - BM Wallet»، التى تتيح للعملاء تحويل الأموال من محفظة بنك مصر لأى محفظة أخرى فى مصر، السحب والإيداع فى المحفظة من خلال أكثر من 9 آلاف ماكينة صراف آلى على مستوى الجمهورية ومن خلال أكثر من 90 ألف منفذ فورى، دفع فواتير المرافق العامة، دفع فواتير التليفون الأرضى والمحمول، شراء التذاكر، شحن رصيد الهاتف المحمول والتبرعات، وفقاً للبنك.

وأوضح البنك أنه يُمكن لمستخدمى محفظة BM Wallet الإيداع فى المحفظة عن طريق ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر والمدفوعة مقدماً) ذاتياً من خلال التطبيق أو من خلال فروع البنك المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، كما أتاح البنك لعملائه الحاصلين على قروض عقارية سداد أقساط القرض من خلال المحفظة كأول بنك فى مصر يتيح هذه الخدمة لعملائه، تيسيراً على العملاء، حيث كان بنك مصر أول بنك يقوم بتوفير الاشتراك فى الخدمة عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بالبنك، كما يقوم بتوفير الاشتراك فى الخدمة عن طريق أكثر من 700 فرع على مستوى الجمهورية.

وقال البنك فى بيان إن هذا الاتفاق يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر فى هذا المجال، حيث كان بنك مصر هو أول بنك يقوم بتوفير خدمات التحصيل الإلكترونى عن طريق QR Code، من خلال شبكة «ميزة ديجيتال» المحول القومى لمحافظ الهاتف المحمول.