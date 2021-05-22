هنيدي ناعيا سمير غانم: «حدوتة ومعلم مسرح.. وكل الناس حزنت عليه»

نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان الراحل سمير غانم، مؤكدا أنه كان مدرسة في الكوميديا، وكل الفنانين باختلاف أجيالهم تعلموا منه، مشيرا إلى أن كل الناس حزنت بشكل كبير على رحيله بمختلف أعمارهم، معللا أن سبب ذلك كان إخلاصه بعمله وتفكيره الدائم في كيفية إسعاد الناس، قائلا: «كان طول الوقت بيسعد الناس وبيشجع الصغير والكبير، كان حدوتة عم سمير ومعلم مسرح الله يرحمه».

وأضاف «هنيدي» خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أبرز ما تأثر به من الفنان الراحل، كان قدرته الكبيرة على الارتجال، كاشفا أن الراحل كان «أبو الارتجال»، وكان يتمتع بحضور طاغٍ على المسرح.

وتابع بطل فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»: «سمير غانم كان كوميديان تقيل أوي أوي، وركن كبير»، إلى جانب كونه بالأساس فنانا شاملا قدم الغناء والتمثيل والرقص والفوازير، لافتا إلى أن كل ما سبق لا يقارن بإخلاق الراحل وإنسانيته، مؤكدا: «عمره ما زعل حد».

وواصل: «عمرنا ما سمعنا أن سمير غانم عمل مشكلة مع حد أو زعل حد»، موضحا أنه على مستوى العمل المسرحي، كان حريصا دائما على إعطاء فرص كثيرة لعدد من الوجوه الفنية الجديدة.

وأعلن أن الراحل تحدث معه كثيرا بعد أكثر من عمل فني قدمه، أعجب به وأثنى به، لافتا إلى أنه كان يحب بشكل كبير أن يجلس مع الراحل، لأن هذه الجلسات كان يتعلم منها على كل المستويات، مشددا على أنه لا يعتقد بأن هناك شخصا قد يختلف على إنسانية وأخلاق سمير غانم.