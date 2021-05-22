تداول فيديو عن سقوط عجل في البحر بالإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، عن غرق عجل في البحر الأبيض المتوسط، بعد الفرار من أحد الأشخاص على شواطئ الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع أول أيام فتح شواطئ الإسكندرية أمام الجماهير، اليوم السبت.

سقوط عجل في البحر بعد هروبه من الشاطئ

وتمثل المشهد في سقوط عجل داخل المياه، ومن ثم سحبته الأمواج إلى الداخل، بينما هرع شابان إلى المياه، يسبحان من أجل إنقاذه، فيما كتب ناشر المقطع: «عجل بيجري من شارع محمد نجيب إلى منطقة جليم ثم يقفز في الماء».

عجل البحر.. سخرية المواطنين من الواقعة

وفي مقطع آخر رصدته «الوطن» عبر مواقع التواصل، تبين قيام أحد الصيادين، بتصوير ذات المشهد من داخل المياه، أثناء القيام بالصيد، ويصور ذلك العجل من داخل المياه، وعلق ساخراً بقوله: «البحر بيطلع عجول بدل السمك يا ناس.. ودا نسميه أيه؟.. عجل البحر»، وتابع قائلاً: «الحمد لله طلعوا بيه عالبر بسلام، واتدبح».

السياحة والمصايف توضح حقيقة عجل البحر

من جهته، أكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن مراقبي الشواطئ المذكورة قد نفوا حدوث ذلك اليوم، كما أن موج البحر اليوم كان في أعلى مما يظهر في مقطع الفيديو، لذا من الممكن أن يكون قد حدث ذلك الأمر في توقيت سابق، وحتى الآن لم يتم تحديده.

وكانت شواطئ الإسكندرية قد فتحت أبوابها أمام الزوار، اليوم السبت، وشهدت نسبة إشغال 40% خلال اليوم الأول للفتح، وفقاً لما رصدته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، مؤكداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.