«الصحة»: توجد حالة أو اثنتان في مصر مصابتان بالفطر الأسود

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بوزارة الصحة والسكان، إنه لا توجد دولة في العالم ليس بها الفطر الأسود، فهو موجود منذ قديم الأزل، منذ أيام قدماء المصريين، كما أنه موجود في بعض الحفريات، لكن البعض يربطه بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وهذا غير صحيح.

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «إم بي سي مصر»، أنه توجد في مصر حالة أو اثنتان مصابتان بالفطر الأسود، مؤكدًا أنه مرتبط بالمناعة وأدوية المناعة، كما أنه مرتبط بمكافحة العدوى، فعندما يكون مكافحة المناعة داخل المستشفى غير كامل قد يعرض للإصابة بهذا الفطر.

وتابع: «ده مرتبط بنقص المناعة، ونتيجة الإفراط في استخدام الكرتيزون والأدوية المثبتة للمناعة».