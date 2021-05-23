خالد أنور يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان الشاب خالد أنور، مساء السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر «أنور» مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بـ «ستوري إنستجرام» مكتفيا بالقول: «كوفيد».

يذكر أن آخر أعمال خالد أنور، كانت مشاركته في مسلسل «النمر» بطولة النجوم محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد وغيرهم، في شهر رمضان 2021.

«النمر» من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وتدور أحداثه حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محالات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير «عنتر» العديد من الصراعات.