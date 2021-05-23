رئيس لجنة إدارة الزمالك الجديدة: ديون النادي كبيرة.. الله يكون في عوننا

كشف حسين لبيب، رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك الجديدة، التحديات الأولى التي ستواجهه بعد المنصب الجديد، قائلا إن التحديات تتمثل في الأمور المادية، فمنذ 15 يوما تم وضع بعض الأفكار والخطط التي سيتم تنفيذها بداية من الغد، واستلام النادي، بحيث سيكون هناك في أول ثلاثة أسابيع بحث توفير مبالغ معينة، «ربنا يكون في عوننا، ونبقى عند حسن ظن الجميع، ومش بوعد بحاجة منقدرش عليها».

وأضاف «لبيب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، «غرضنا الوحيد أن أحنا نعمل انتخابات بطريقة حيادية على الجميع، أحنا مش محسوبين على أي طرف، وبنفتح صفحة جديدة مع كل المؤسسات الرياضية سواء الأندية والاتحادات»، مهنئا النادي الأهلي على صعوده بنصف نهائي أبطال أفريقيا.

ولفت إلى أن ديون الزمالك كبيرة جدا، ولكنه لم يفصح عن أرقام هذه الديون، إلا إذا كان واثقا من دقتها، «الزمالك كيان رياضي كبير أوي يا جماعة عاوزين نفضل نحافظ عليه إن شاء الله بتعاون كل الناس في النادي، وفاتحين أيادينا كل الناس تيجي تتعاون في أننا نوصل للنادي بتاعنا خلال الـ 5 شهور لمنظومة ترضي الزمالكاوية».

وعن مشكلة عقد اللاعب فرجاني ساسي، علق: «أول مهام عندنا كرة القدم، والفريق ماشي كويس، وأحنا أول الدوري، وبالتالي عاوزين ندعمه ونقويه، سواء بلاعبين آخرين، لكن الأهم ندفع مستحقات جميع اللاعبين الموجودين، أي لاعب عاوز يكمل داخل الزمالك بوعده هنحل جميع مشاكله، مش هقول في يوم أو ليلة، لكن لما تقعد مع الناس بمصداقية معينة وطريقة شغل معينة تقدر تقنع الناس إننا جادين في التنفيذ، أنا متعشم خير، ونفسي كل الزمالكاوية تتكاتف لصالح نادينا».

وعن صحة إدارة لجنة الكرة الكابتن ميدو، قائلا: «أول قرار أحنا واخدينه إن مفيش قرارات فردية، وأحنا مجموعة بنعمل مع بعض، وتطلع قرارات من مجلس الإدارة، ومنوط لأحد أفراد مجلس الإدارة أو متحدث رسمي للزمالك وآخر لكرة القدم، وبالتالي مقدرش أرد على الكلام ده، إلا لما أرجع ويبقى قرار جماعي نتفق عليه ويطلع كقرار مجلس للإدارة».

ولفت إلى أن الإدارة تتكون من 9 أعضاء، 3 منهم بصفاتهم التنفيذية غير مسموح لهم بالترشح للانتخابات المقبلة، وهم الدكتور حسين السمري، المدير التنفيذي، والدكتور عاطف النمر، مدير النشاط الرياضي، وطارق جبريل، المدير المالي، وبالنسبة للآخرين مسموح لهم الترشح.