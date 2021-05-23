شرم الشيخ تستقبل 45 مدونا سياحيا من 16 دولة: يروجون لمعالمها

استضافت مدينة شرم الشيخ وفدًا من المدونين السياحيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ممن لديهم ملايين من المتابعين، وذلك بهدف التنشيط السياحي والترويج للمقومات السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

ويضم الوفد 45 شخصية من 16 دولة مختلفة، منها دول روسيا، وأوكرانيا، وهولندا واليونان، وأمريكا، وإيطاليا، وأرمينيا، وغيرها من الدول الأوربية، وتستمر الزيارة على مدار 7 أيام خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو الجاري.

إعداد برامج سياحية وترفيهية للوفد

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إعداد برامج سياحية وترفيهية لأعضاء الوفد خلال فترة تواجدهم بمدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن يجرى تنفيذ هذه البرامج تحت متابعة المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذه الزيارة ذات أهمية كبرى، لكون هؤلاء المدونين بمثابة سفراء لنا في بلادهم، ويساهمون في التسويق غير المباشر للمناطق السياحية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الذى يعد لغة العصر الجديدة.

وأوضح المحافظ، في تصريح له اليوم، أن الوفد سيقوم بزيارة المعالم السياحية بالمدينة، وسيقومون ببث صور وفيديوهات منها على قنواتهم الخاصة، ما يعد ترويجًا سياحيًا لمدينة شرم الشيخ على نطاق واسع، ولأكبر عدد من دول العالم، خاصة أن هؤلاء المدونين والمؤثرين لديهم ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

الوفد يزور متحف شرم الشيخ

وأشار «فودة» إلى أن أعضاء الوفد قاموا بزيارة متحف شرم الشيخ للآثار في اليوم الأول لزيارتهم للمدينة، وأعربوا عن انبهارهم بالآثار الفرعونية والرومانية والإسلامية المعروضة بالمتحف.

وتابع، بأن الوفد زار أيضًا منطقة السوق التجاري القديم وشاهدوا مسجد الصحابة، وكذلك إحدى المناطق الترفيهية الشهيرة بمنطقة الهضبة.