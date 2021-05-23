«الري» تتابع سقوط الأمطار على إثيوبيا: خفيفة إلى غزيرة

كشف تقرير لمركز التنبؤ بفيضان النيل بوزارة الموارد المائية والري، عن حالة الأمطار المتساقطة على منابع حوض نهر النيل، حيث أشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي للتنبؤ بالطقس والأمطار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الهضبة الإثيوبية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، اليوم الأحد، تتراوح بين 1 إلى 10 مم في اليوم، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المستنقعات، أما البحيرات الاستوائية فقد تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 1 الى 20 مم في اليوم.

وأوضحت النماذج الرياضية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة على الهضبة الإثيوبية تتراوح بين 1 إلى 30 مم غداً الاثنين، وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة تتراوح بين 1 إلى 15 مم في منطقة المستنقات، وسقوط أمطار خفيفة الى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 25 مم في منطقة البحيرات الاستوائية.

وزارة الري: نتابع تدفق المياه في مجرى النيل من خلال محطات القياس المنتشرة في السودان

وتتابع وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط، سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية ومنطقة البحيرات، كما تتابع الوزارة تدفق المياه في مجرى النيل من خلال محطات القياس المنتشرة في السودان وجنوب السودان وأوغندا.

في المقابل، تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الأيام الثلاثة المقبلة إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار على مصر.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، مشيراً إلى أن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

ووجه «عبد العاطي» بضرورة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وللتعامل مع كل سيناريوهات الفيضان المقبل، مع الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارت على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.