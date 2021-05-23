شاب يذبح أمه وأخته في ظروف غامضة بالمنيا

ذبح شاب والدته وشقيقته مستخدمًا سكينًا، حتى لفظتا أنفاسهما الأخيرة، داخل قرية صندفا التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، وذلك في ظروف غامضة، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى العام، كما تم إلقاء القبض على المتهم.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل سيدة وابنتها داخل قرية صندفا.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن مقتل «ج. ع. م»، 46 عامًا، وابنتها «ه. م. ا»، 15 عامًا، على يد نجل الأولى وشقيق الثانية ويدعى «ن. م. أ»، 29 عامًا، عامل، بعد أن انهال عليهما بالضرب وذبحهما باستخدام آلة حادة «سكين».

ونقل الجثتان إلى المستشفى العام، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، والسلاح المستخدم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وكشف غموضها.