القابضة للمياه: تقسيط فواتير ووصلات المياه لمصانع شق الثعبان

وافق المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، خلال اجتماعه مع قيادات جهاز مدينة شق الثعبان ومجموعة من أصحاب المصانع، على مطالب المستثمرين في المنطقة وتقسيط قيمة الفواتير والتعاقدات على وصلات المياه الخاصة بهم على 12 شهرا بفواتير استهلاكات المياه تيسيرا على المستثمرين ولتحفيزهم على تقنين أوضاعهم.

تطوير الاستثمارات والمشاريع التي تساعد في زيادة الصادرات

وأوضح أنّه جرى بحث المشكلات التي تتعلق بالتعاقد على وصلات مياه للمصانع وآلية تبسيط الإجراءات وآلية التعاقد، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير الاستثمارات والمشاريع المصرية التي تساعد في زيادة الصادرات وتنمية العائدات من العملة الأجنبية.

تقنين أوضاع المصانع والورش

وقال رئيس الشركة، إنّه جرى استعراض ومناقشة النقاط التي عرضها أصحاب مصانع وورش تصنيع الرخام بمنطقة شق الثعبان، وجرى الاتفاق على الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المصانع والورش من خلال التعاقد بشكل رسمي على وصلات مياه لتغذية هذه المصانع والورش بالشكل الذي يحقق محاسبة عادلة على الاستهلاك وتصحيح وتقنين أوضاع هذه المصانع والورش فيما يتعلق بتغذيتها بالمياه، مشيرا إلى أنّ الشركة جاهزة لتوفير كميات المياه المطلوبة لجميع المصانع ومساعدتها على العمل بشكل مستمر بعد تقنين أوضاعها مع الشركة ووضع التسهيلات المناسبة لها في السداد.

عدم استخدام المياه بطرق غير قانونية وشرعية

ناشد رئيس الشركة، أصحاب المصانع، بعدم استخدام المياه بطرق غير قانونية وشرعية، ما يؤثر بشكل كامل على توفير خدمة متميزة تقدمها الشركة بهذه المنطقة والمناطق المجاورة.