خطوات الحصول على الدرجة النهائية في امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية

قدم خبير في مادة الرياضيات بالشهادة الإعدادية، روشتة تشمل 7 خطوات لكي تحصل على الدرجة النهائية في امتحان الرياضيات بالشهادة الإعدادية، عقب إعلان مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جدول الامتحانات سيبدأ عقد امتحان أول مادة يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يونيو المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وعرض أحمد حربي، خبير ومعلم أول الرياضيات بالبحر الأحمر، روشتة تشمل 7 خطوات لكي تحصل على الدرجة النهائية في امتحان الرياضيات يجب اتباعها وجاءت كالتالي؛

- الإلمام التام بقوانين مادة الرياضات.

- الاهتمام بالمذاكرة من الكتاب المدرسي.

- اهتمام تام بجزئية الشرح والأنشطة والتدريبات والمراجعة المستمرة للمنهج.

- الاهتمام بكتابة البرهان في الهندسة وعدم إهمال أي خطوة من خطوات كتابة البرهان.

- التدريب على حل أكبر عدد من التدريبات وعدم الاكتفاء بالواجب فقط.

- مراجعة الأسئلة التراكمية في مادة الرياضيات من خلال دراستك السابقة للرياضيات.

- الثقة بالنفس والاعتماد على الذات والتركيز في الامتحان دون الالتفات إلى أي معلومة تقال في لجنة الامتحان لأنها قد تكون غير صحيحة.

وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة البحر الأحمر، عن أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يوليو المقبل، في مادة الجبر والإحصاء، وسط إجراءات وقائية مشددة، ويعقد يوم الخميس امتحان مادة اللغة الأجنبية في مدة تصل إلى ساعتين، ثم السبت مادة الدراسات الاجتماعية، ثم الأحد الهندسة، والاثنين مادة العلوم.

َوأكدت التعليم بالبحر الأحمر، عقد الامتحانات وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم جميع اللجان ونظافة المدارس والالتزام المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي، وتخصيص بوابات تعقيم على بوابات المدارس، وقياس درجات الحرارة، فضلًا عن إلزام كل من المعلمين والطلاب بارتداء الكمامات الطبية، وأن جميع الامتحانات ستعقد ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

وأشار إلى التزام المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتوفير وسائل الأمان للطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات منفردين في المدارس لا يشاركهم أي من طلاب الصفوف الأخرى، مع جعل عدد الطلاب في اللجنة لا يزيد على 14 طالباً بحد أقصى.