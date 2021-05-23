«صحة النواب»: رصدنا عددا من الحالات المصابة بـ«الفطر الأسود»
كتب:
أحمد أبوضيف
10:07 ص | الأحد 23 مايو 2021
الدكتور أشرف حاتم
كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أي مرض فيروسي شديد مع استخدام المضادات الحيوية بكثرة والكرتيزون بجرعات عالية، فإنه يتسبب في التهاب الفطريات، منها الفطريات العادية غير الضارة، ومنها الفطريات الضارة كـ«العفن الأسود أو الفطر الأسود»، مشيرا إلى أنه معروف في الالتهابات الفيروسيات الشديدة دوما الإصابة بالفطريات، موضحا أنه تم رصد عدد من الحالات بالفطر الأسود في عدد من المرضى ولكنه ليس مرتبط بالسلالة الهندية: «موجود في أي إلتهاب رئوي».
وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض المناطق توجد بها بعض الفطريات مختلفة عن المناطق الآخرى، و يكون منتشرا في مناطق أكثر من الآخرى، مثل الهند «الفطر الأسود» أكثر من المناطق الأسود، لافتا إلى أن الفطريات المنتشرة في مصر هي فطريات «المونيليا» وهو فطر أبيض، وكذلك فطر «الأسترجلس»، وغيرها من الفطريات الموجود.
«العليا للفيروسات»: الأمراض التنفسية الحادة تسبب وجود فطريات في بعض الحالات كـ«الفطر الأسود»
وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه لا يمكن القول بأن مصر آمنة من التحورات لفيروس كورونا من عدمه إلا بعد ظهور نتائح تحاليل عينات المواجة الثالثة للفيروس، كما حدث مع الموجتين الأولى والثانية، وهي تجرى حاليا ومستمرة لمدة أسبوعين وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن البحث يجرى حاليا على قدم وساق في المعامل المركزية للوصول إلى نتائج تسهم في مجابهة الفيروس.
وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية المواطنين بضرورة الالتزام بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وكذلك ارتداء الكمامة والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمخالفة لتعليمات الحكومة المصرية كالكافيهات والمقاهي.
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