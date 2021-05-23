محافظ شمال سيناء: تسليم 6720 وحدة سكنية برفح الجديدة نهاية العام

تحرص الدولة على إقامة المشروعات الخدمية واستكمال المشروعات المتوقفة، من أجل النهوض بالمنطقة، وأولى اهتمامات الدولة في البناء بسيناء هي مدينة رفح الجديدة التي تبنى على أحد طراز معماري، وخدمي؛ ليخدم أهالي المنطقة بالكامل لتكون هي المدينة المنتظرة من حيث الرسم المعماري الحضاري الذي يتسع جميع أهالي المنطقة.

محافظ شمال سيناء يؤكد: رفح هي المدينة المنتظرة

وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أثناء تفقده لمعبر رفح البري، أن رفح الجديدة تبنى على بعد خطوات من معبر رفح، وهي المدينة المنتظرة التي وهبتها الدولة لأهالي رفح، وتبنى على أحدث طراز معماري شاملة جميع الخدمات التي تهم المواطن، سواء من الخدمات العادية مثل «الكهرباء، المياه، شبكات الصرف الصحي، الهواتف، والإنترنت»، أو تلك الخدمات الأخرى مثل المستشفيات والنوادي والوحدات الصحية وقسم الشرطة ودور العبادة.

الانتهاء من بناء 84 عمارة سكنية برفح الجديدة

وقال شوشة، إن المحافظة انتهت من بناء 84 عمارة دفعة أولى، كل واحدة تضم 16 وحدة سكنية، ومن المخطط أن يتم تسليم الوحدات السكنية لأهالي رفح نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، مشيرًا إلى أن عام 2022 سيكون عام الخير على أهالي رفح، وستبدأ عجلة التنمية الحقيقية في تلك المناطق ولن تتوقف إلا وستكون المنطقة من المدن العالمية والحضارية بتخطيط سليم.

القيادة السياسية تولي المنطقة اهتماما غير عاديًا

ولفت المحافظ، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي المنطقة اهتمامًا غير عاديًا، ويتابع جميع المشروعات والخدمات التي تتم على بوابة مصر الشرقية، سواء بمدينة رفح الجديدة أو الشيخ زويد والعريش، وهناك مشروعات عملاقة تنموية تصنع بأيدي رجال الدولة الأوفياء، وهناك عملية تغير للأفضل في جميع المناطق بما يواكب الحضارة والرقي، ومشروعات تنموية تتيح للشباب العمل، وأن هذه الشركات التي تعمل قد أتاحت بالفعل فرص عمل جديدة للشباب، علاوة على فرص أخرى يتم التخطيط لها الفترة المقبلة.

المحافظ يطمئن أهالى رفح

وطمأن المحافظ، أهالي رفح، بأنهم في عيون وقلب القيادة السياسية، فضلًا عن أن الأولوية في المشروعات والسكن، وستكون لأهالي رفح سواء الجديد التي يتم بنائها، أو في أماكن أخرى برفح سيتم اختيارها بناءً على رغبة أهلها، مؤكدًا أن عجلة التنمية بدأت ولن تتوقف.

تشييد طرق جديدة عملاقة بالمنطقة

وتشهد المنطقة تشييد طرق جديدة عملاقة في المناطق الواقعة شرق العريش، والمناطق الأخرى التي تربط وسط سيناء بالعريش والشيخ زويد، والوادي الأخضر غرب الشيخ زويد، والطريق الدولي العام الواصل بين منفذ رفح البري باتجاه الشيخ زويد ومناطق شرق العريش.