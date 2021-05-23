«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الجهاد بمركز العدوة غدا
كتب:
اسلام فهمي
12:48 م | الأحد 23 مايو 2021
قوافل طبية
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية لأهالي قرية الجهاد التابعة لمركز العدوة، وذلك خلال يومي 24 و25 مايو الجاري، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر)، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
وكان وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قال إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خلال شهر أبريل الماضي، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 135 ألفًا، و801 منتفعة، منها 15 ألفًا و89 جدد و120 ألفًا و712 مترددًا بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي، وصرف وسائل تنظيم الاسرة المختلفة.
وأوضح الدكتور أحمد صادق، مدير إدارة تنظيم الأسرة، صرف 152082 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، إضافة الى تنفيذ 119189 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات، وتنفيذ 4512 ندوة عن تنظيم الإسرة والصحة الإنجابية و1596 ندوة عن فيروس كورونا، و19613 عن الامراض المزمنة والفحص الذاتي للثدي.
وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش.