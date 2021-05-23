«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الجهاد بمركز العدوة غدا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية لأهالي قرية الجهاد التابعة لمركز العدوة، وذلك خلال يومي 24 و25 مايو الجاري، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر)، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وكان وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قال إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خلال شهر أبريل الماضي، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 135 ألفًا، و801 منتفعة، منها 15 ألفًا و89 جدد و120 ألفًا و712 مترددًا بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي، وصرف وسائل تنظيم الاسرة المختلفة.

وأوضح الدكتور أحمد صادق، مدير إدارة تنظيم الأسرة، صرف 152082 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، إضافة الى تنفيذ 119189 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات، وتنفيذ 4512 ندوة عن تنظيم الإسرة والصحة الإنجابية و1596 ندوة عن فيروس كورونا، و19613 عن الامراض المزمنة والفحص الذاتي للثدي.

وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش.