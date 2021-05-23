بالأرقام.. أعداد مستفيدي «تكافل وكرامة» حتى منتصف مايو 2021

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» وصل إلى نحو 3 ملايين و400 ألف أسرة مستفيدة، وذلك حتى منتصف مايو 2021.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، أنّ عدد مستفيدي «تكافل» وصل إلى مليونين و109 آلاف و519 مستفيدا حتى منتصف مايو الحالي، بينما بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي حتى منتصف مايو 2021، نحو 388 ألف و528 مستفيدا.

وأشار التقرير إلى أنّ عدد مستفيدي «كرامة» حتى منتصف مايو 2021 وصل إلى مليون و260 ألفا و701 مستفيد.

3 معايير للقبول ببرنامج «تكافل وكرامة»

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك 3 معايير للقبول ببرنامج «تكافل وكرامة»، تمثلت في استيفاء بيانات التقدم لبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة، كما أكدت أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

واشترطت التضامن، عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

فتح حسابات بريدية مصرفية لمستفيدي برامج وزارة التضامن

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه يتم تحويل بطاقات «تكافل وكرامة» إلى كروت «ميزة»، مشيرة إلى أنه سيتم فتح حسابات بريدية مصرفية لمستفيدى برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد، والتي يصل عددها إلى نحو 4 آلاف مكتب على مستوي الجمهورية.

واشترطت وزارة التضامن لاستمرار الصرف، حضور أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل» بالمدارس، إلى جانب حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

ولفتت التضامن إلى أنّها تدرس عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، حفاظًا على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر.