بالأسماء.. تعيين 18 أستاذا مساعدا بكليات جامعة أسيوط 

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته المنعقدة، برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 18 أستاذاً مساعداً بعدد من كليات الجامعة.

وتضمنت القرارات تعيين 9 أساتذة مساعدين في كليات الطب، وهم الدكتور محمد إبراهيم أحمد إسماعيل بقسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد زكريا علي أحمد بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، والدكتورة دعاء محمد عبد الرحمن محمد بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، إلى جانب تعيين الدكتورة أمل أحمد محمود عبد المجيد بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، والدكتورة نشوى مصطفى عبد المنعم عزوز بقسم الأمراض الباطنة (أمراض الكلى)، والدكتور أمير محمد أبو الغيط محمد بقسم طب الأطفال، والدكتور بلال عثمان محمد النادي بقسم جراحة العظام.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكلٍ من الدكتورة دعاء أحمد السيد أبو طالب بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية، والدكتورة أميرة فتحي السيد الجزار بقسم الصحة العامة وطب المجتمع.

كما أصدر المجلس قرارين بتعيين اثنين من الأساتذة المساعدين في كلية التمريض، وهما الدكتورة عطيات حسن حسين حسن بقسم التمريض الباطني والجراحي، والدكتورة سعيدة عبدالحميد عبد العزيز محمد بقسم تمريض المسنين.

وفي سياق متصل وافق مجلس الجامعة علي تعيين أستاذاً مساعداً واحداً بعدد من الكليات، وهم الدكتورة حنان صلاح أحمد والي بقسم علم الحيوان والحشرات تخصص «فسيولوجي» بكلية العلوم، والدكتورة فاطمة الزهراء مصطفى عبد العال بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة، والدكتور محمد مدحت توفيق عبدالرحيم بقسم الهندسة الكهربائية تخصص «هندسة الإلكترونيات والاتصالات» بكلية الهندسة.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتور علي السيد جلال جاد الكريم بقسم إنتاج الدواجن تخصص «تغذية دواجن» بكلية الزراعة، والدكتورة منال توفيق حسين محمد بقسم التشريح والأنسجة والأجنة تخصص «هستولوجيا الحيوان» بكلية الطب البيطري، وكذلك منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكلٍ من الدكتورة لمياء أحمد محمود بقسم العلوم التربوية تخصص «مناهج الطفل» بكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة شيرين سيد فاروق عواض بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية.