عائشة بن أحمد عن ردود فعل الجمهور عن دورها بـ«لعبة نيوتن»: غير طبيعية

عبرت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها البالغة برد فعل الجمهور على دورها بمسلسل «لعبة نيوتن»، الذي عرض خلال موسم الدراما الرمضانى 2021، حيث جسدت دور «أمينة» التي عانت من السرطان، وتوفيت فى الحلقات الأخيرة.

وقالت عائشة خلال ندوتها بجريدة «الوطن»، والتي أقيمت مساء أمس السبت: «مبسوطة برّد فعل الجمهور على مسلسل «لعبة نيوتن»، فبعد عرض الحلقة الـ6، وجدت ردود فعل غير طبيعية، وكنت أتوقع ذلك، فعندما حكي لي المخرج تامر محسن القصة والخط الخاص بشخصية «أمينة» مع الفنان محمد ممدوح وسيد رجب، وجدت أن القصة مختلفة، والشخصيات جديدة».

وعن سبب تأخر ظهورها للحلقة السادسة أوضحت عائشة: «ايه المشكلة، أهم شئ دور «أمينة» مكتوب بشكل جيد، وعلاقتها بالشخصيات الأخرى»، مضيفة أن التحضيرات مع المخرج تامر محسن ممتعة، فمن مميزات العمل معه أنه يتحدث مع الفنان قبل وبعد التصوير، وهذا ساعدني كي أشاهد أمينة بصورة مختلفة.

يشار إلى أن الفنانة عائشة بن أحمد، تسلمت درع تكريم، في نهاية الندوة، وذلك بعد نجاحها الكبير في مسلسل «لعبة نيوتن» و«حرقة»، حيث كان في استقبال عائشة بن أحمد، الزميل خالد فرج، رئيس قسم الفن بـ«الوطن»، الذي أدار الندوة.

وتحدثت النجمة خلال الندوة عن كواليس أعمالها الدرامية، وتعاونها مع المخرج تامر محسن، والفنانين منى زكي، وسيد رجب، ومحمد ممدوح.

معلومات عن مسلسل «لعبة نيوتن»

مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، كن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

المسلسل من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، عائشة بن أحمد، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن إخراج تامر محسن.