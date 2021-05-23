حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بحب المعرفة والإصرار ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.