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حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:28 ص | الأحد 23 مايو 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يغلب على مولود برج الجدي طابع الجديّة، بالإضافة إلى أنّه شخصية انطوائية تميل إلى العزلة أحيانًا كثيرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تمضي على مهل وأن تتجنب المجازفة والمخاطر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك.. انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة نادية لطفي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.

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