رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:29 ص | الأحد 23 مايو 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت عاطفي وحساس ويمتلك ثقة عالية بنفسه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات موفقة ومربحة، وتكتسب خبرات جديدة وتخطط جيدا واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تبدو اليوم إيجابيا وتساعدك بصيرتك على الاقتراب ممن تحب وتتحرك بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان رامي صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مارس.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم السبت 22-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 21-5-2021: برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 20-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 19-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 18-5-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الإثنين 17-5-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 16-5-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي