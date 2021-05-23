حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحوت عاطفي وحساس ويمتلك ثقة عالية بنفسه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات موفقة ومربحة، وتكتسب خبرات جديدة وتخطط جيدا واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تبدو اليوم إيجابيا وتساعدك بصيرتك على الاقتراب ممن تحب وتتحرك بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان رامي صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مارس.